Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, le développement rebooté, place à un scénario et un personnage principal inédits

Ce n'est pas avec un poisson que Level-5 entame ce mois d'avril 2020, mais avec une nouvelle qui a de quoi frustrer la communauté attendant depuis des années le prochain jeu Inazuma Eleven. Aux dernières nouvelles, celui qui se faisait appeler Inazuma Eleven Eiyū Tachi no Great Road (Great Road of Heroes) depuis septembre 2019, et qui devait au final inclure du contenu des saisons Ares et Orion de l'anime, n'avait plus de période de sortie fixe. En effet, Akihiro Hino évoquait récemment des difficultés dans le développement tout en nous donnant rendez-vous en avril pour évoquer la situation plus en détail. Il n'a pas traîné, et annonce tout simplement un reboot du projet, pour rappel dévoilé en 2016...

Pour commencer, le titre est toujours attendu sur PS4, Switch, iOS et Android comme l'indique le site officiel. Ensuite, dans un long billet sur le blog du studio, le CEO détaille plusieurs points à commencer par le fait que Level-5 n'ayant plus la contrainte du cross-média avec la série, il va donc tout simplement réaliser un jeu avec sa propre histoire originale dont le personnage principal a été dévoilé, se nommant Unmei Sasanami. Non, il ne s'agit pas d'un joueur, mais d'un manager, rien de mieux alors que nous dirigeons toute une équipe. Le scénario prendra place dans une version alternative du Football Frontier, tout en conservant les visages familiers issus des différentes timelines (Inazuma Eleven Go et Ares), et notre protagoniste coachera l'équipe de Raimon. Vous l'aurez compris, Endō Mamoru, Matsukaze Tenma et Asuto Inamori seront tous présents, comme le montre l'illustration inédite partagée.

Akihiro Hino a indiqué son souhait d'apporter énormément de liberté à ce jeu, où nous pourrons créer des relations entre les joueurs, impliquant un grand nombre de choix possibles. Les ambitions sont donc élevées, espérons que cela ne nuise pas au projet, qui pourrait sortir en 2021, bien qu'aucune période ne soit fixée.

En attendant, vous pouvez toujours vous consoler en vous rendant sur Netflix, qui a accueilli ce matin la saison 1 de l'anime d'origine.