Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, le développement n'est plus prioritaire pour Level-5, contrairement au dernier jeu Yo-kai Watch

Depuis 2016, les fans d'Inazuma Eleven attendent patiemment la sortie du prochain épisode sur consoles et mobiles, qui devait à la base reprendre la trame et le contenu de l'anime Ares. Sauf que le développement fut compliqué et le projet a ainsi changé de nom il y a un an, se nommant depuis Inazuma Eleven Eiyū Tachi no Great Road (Great Road of Heroes), avec alors la promesse d'ajouts de la série Orion. Tout cela a été balayé d'un revers de la main au printemps dernier alors que nous apprenions que le développement avait été rebooté au profit d'une histoire originale mettant en scène un certain Unmei Sasanami.

Depuis, plus d'informations à son sujet jusqu'à ces dernières heures et un tweet d'Akihiro Hino, porteur de mauvaises nouvelles. En effet, le développement de ce jeu Inazuma Eleven est quelque peu mis de côté pour des raisons commerciales, Level-5 préférant se concentrer sur le développement continu de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu, sorti durant l'été. Cela explique son absence du line-up de l'éditeur au TGS 2020 Online.

Si vous attendiez Inazuma Eleven Eiyū Tachi no Great Road (Great Road of Heroes) pour profiter d'un jeu de football avec des techniques délirantes, il faudra définitivement vous armer de patience. Bon, ce n'est pas trop grave, car cet été est paru Captain Tsubasa: Rise of New Champions, vendu 44,90 € sur Amazon, qui permet lui aussi de bien s'amuser avec un ballon rond.