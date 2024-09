INSOLITE Metaphor: ReFantazio s'invite sur une voiture de F1

Le Studio Zero d'Atlus développe actuellement Metaphor: ReFantazio, un jeu de rôle fantastique dans la lignée des Persona et Shin Megami Tensei qui sera présent au Tokyo Game Show 2024 cette semaine. Mais le titre a fait parler de lui ce week-end... sur un circuit de Formule 1.

Eh oui, Atlus a réalisé un partenariat avec l'écurie MoneyGram Haas F1 Team pour apposer des visuels de Metaphor: ReFantazio sur le nez des voitures de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen lors du Grand Prix de Singapour, qui avait lieu ce dimanche. Magnussen a eu droit à un logo avec le protagoniste du jeu, tandis que Hülkenberg avait sur l'avant de sa F1... Hulkenberg, un personnage du RPG (« aucun lien de parenté », précise le studio). Irvin Ducournau, directeur du marketing d'Atlus, déclare :

Surmonter la peur et l'anxiété est une thématique centrale dans Metaphor: ReFantazio, et le fait de figurer sur les voitures de course de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, des pilotes connus pour défier l'impossible, reflète parfaitement notre jeu, dans lequel les joueurs défient l'impossible dans leur course à la couronne. Le partenariat avec MoneyGram Haas F1 Team à l'approche du GP de Singapour s'est imposé naturellement, car les enjeux colossaux de la Formule 1 s'alignent parfaitement avec le mécanisme compétitif du jeu, où les joueurs gagnent des alliés dans leur propre course à la victoire.