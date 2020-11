INSOLITE sur Ratchet & Clank: Rift Apart, une fresque murale s'invite à Berlin

A défaut de pouvoir organiser des évènements traditionnels en marge du lancement de sa nouvelle console de salon, ce à cause du contexte sanitaire qui touche le monde entier, Sony ne ménage pas ses efforts. Après avoir mis sa machine à l'honneur aux quatre coins du monde via des jeux de lumière, la firme nippone est de retour en Allemagne aujourd'hui. Cela se traduit avec l'apparition de deux fresques murales dédiées à la marque.

En plus de cette peinture géante relative à la promotion de la machine, les Berlinois peuvent profiter d'une œuvre dédiée à Ratchet & Clank: Rift Apart, l'un des jeux PlayStation 5 qui a le plus convaincu les joueurs lors des récentes présentation de Sony. Mais pour cette seconde réalisation, la firme japonaise ne se limite pas à une simple peinture comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo disponible ci-dessus. Via un projecteur installé sous l'œuvre, cette dernière prend vie une fois la nuit venue. Une bonne occasion pour le géant de marquer les esprits des passants à quelques semaines des fêtes de fin d'année.

Si les dernières vidéos en date du titre vous ont donné envie, mais que vous ne possédez pas encore la PlayStation 5, nous vous rappelons que de nouveaux stocks seront disponibles avant Noël.