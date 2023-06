NVIDIA : du DLSS dans Diablo IV, Ratchet & Clank: Rift Apart et autres jeux, une RTX 4080 collector à gagner

Même si vous vivez dans une grotte, vous êtes évidemment au courant que Diablo IV sort aujourd'hui sur consoles de salon, mais aussi sur ordinateurs. NVIDIA profite de l'occasion pour rappeler que le hack'n slash de Blizzard est compatible avec ses technologies DLSS 2 et 3, Reflex et DLAA pour un taux de rafraîchissement toujours plus élevé avec du ray tracing.

Le constructeur de cartes graphiques va encore plus loin et lance un concours sur les réseaux sociaux afin de gagner une GeForce RTX 4080 avec une backplate aux couleurs de Diablo IV, NVIDIA détaille tout sur son site officiel. Pour en revenir aux jeux, le constructeur rappelle que le portage PC de Ratchet & Clank: Rift Apart sera jouable avec le DLSS 2 et 3, Reflex, le DLAA et en ray tracing. Enfin, de nouveaux titres sont déjà ou vont eux aussi être compatibles avec le DLSS, les voici :

Tower of Fantasy - Disponible maintenant avec le DLSS 3 ;

- Disponible maintenant avec le DLSS 3 ; Alone in the Dark - Le 25 octobre avec le DLSS 2, la démo Alone in the Dark Prologue est déjà disponible ;

- Le 25 octobre avec le DLSS 2, la démo est déjà disponible ; Wild Hearts - Déjà disponible avec le DLSS 2 ;

- Déjà disponible avec le DLSS 2 ; Wo Long: Fallen Dynasty - Déjà disponible avec le DLSS 2 ;

- Déjà disponible avec le DLSS 2 ; The Elder Scrolls Online: Necrom - Extension déjà disponible avec le DLSS 2 et le DLAA.

Vous pouvez retrouver des cartes graphiques NVIDIA RTX sur Amazon.