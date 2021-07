Ratchet & Clank: Rift Apart, une mise à jour 1.002 disponible, avec le retour du mode d'affichage 120 Hz et un framerate améliorable en mode Qualité

Cela ne fait pas encore un mois que Ratchet & Clank: Rift Apart est sur le marché, mais il a séduit bon nombre de possesseurs de PS5. Insomniac Games continue donc à l'optimiser avec des mises à jour, même si la dernière avait eu pour effet de supprimer le mode d'affichage à 120 Hz. Il ne permettait pas de jouer à 120 fps, mais de réduire le temps d'input sur les appareils compatibles, ce qui entraînait malheureusement quelques soucis sur certains écrans.

Les développeurs ont vite travaillé pour le faire revenir avec une mise à jour 1.002 déployée cette semaine. Le mode d'affichage 120 Hz fonctionne comme avant, sans les problèmes techniques et avec pour nouvel avantage de passer le mode Qualité à 40 fps au lieu de 30 auparavant. Le patch ajoute sinon des autocollants et arrière-plans inédits pour le mode Photo, quelques options pour cette fonctionnalité et un raccourci pour passer les cinématiques.



Nouvelles fonctionnalités Ajout de nouveaux autocollants.

Ajout de la possibilité de désactiver l'effet visuel de la Ruée Fantôme.

Ajout de la possibilité de désactiver l'effet visuel de la Ruée Fantôme en Mode Photo.

Ajout de la possibilité d'activer ou de désactiver l'armure en Mode Photo.

Ajout d'arrière-plans de couleur au Mode Photo.

Ajout du mode d'affichage 120 Hz, qui réduit la latence d'entrée lors de l'utilisation d'un écran compatible. Dans ce mode, la fréquence d'images cible pour le mode graphique Qualité passe à 40 images par seconde.

Ajout de « Passer la cinématique » comme option pouvant être liée à la croix directionnelle.

Ajout d'une option pour désactiver le message de montée en niveau et le ralentissement.

Le changelog mentionne également plusieurs correctifs liés à des glitchs ou des problèmes de progression : plutôt que de nous risquer à une traduction hasardeuse, nous vous laissons le soin d'en consulter la liste sur le site d'Insomniac. Ratchet & Clank: Rift Apart est disponible pour 62,90 € sur Amazon.fr.



