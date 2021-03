INSOLITE : une PS5 moddée avec un système de water cooling, le résultat est vraiment stylé

Même si beaucoup sont encore en attente de pouvoir commander leur PS5, d'autres se sont déjà bien amusés avec elle, et pas qu'avec ses jeux. Des consoles peintes et modifiées ont déjà fleuri sur la Toile, des entreprises s'essayent difficilement à la vente de façade de remplacement, tandis que d'autres proposent carrément des modèles dorés hors de prix juste pour la frime. Mais certains ont aussi pris des risques en désossant la machine pour changer son apparence et son fonctionnement.

C'est le cas du moddeur Nhenhophach, qui tient la chaîne YouTube thaïlandaise Modding Cafe, qui a déstructuré sa PlayStation 5 pour l'agencer autour d'un système de refroidissement par l'eau, comme le font parfois les PC haut de gamme. L'installation du water cooling n'est pas la seule source d'émerveillement, car le monsieur a aussi créé une façade de toute beauté, avec des lumières, des ouvertures permettant de voir la technologie de plus près, une coque percée avec les symboles de la manette et même un support pour la DualSense. Le résultat séduit la Toile depuis plusieurs heures et vous pouvez d'ailleurs le découvrir en détail grâce à des vidéos explicatives.

Et si vous avez de l'argent de côté, vous pourrez même acheter une console de ce type ! Nhenhophach prévoit de produire des PlayStation 5 personnalisées de ce genre pour les vendre et a même dans l'idée d'intégrer une console avec water cooling dans un PC moddé, tout un programme.

La PS5 dans sa version commerciale n'est toujours pas disponible à l'achat en dehors de ses ponctuels retours en stock, au contraire de ses jeux et accessoires.

