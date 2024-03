Into the Dead: Our Darkest Days, du gameplay pour le jeu avec des zombies qui transforme la franchise

PikPok a déjà développé deux opus de la franchise Into the Dead, il s'agissait de jeux à la première personne adaptés pour les plateformes mobiles, même si le second volet a été porté sur Nintendo Switch. Mais pour ce troisième jeu, les développeurs veulent totalement changer de formule :

Annoncé l'année dernière, Into the Dead: Our Darkest Days sera un jeu d'action, de survie et d'infiltration en 2,5D, toujours dans un monde post-apocalyptique envahit par les morts-vivants. Le titre nous emmènera au Texas, dans les années 80, les joueurs devront guider un groupe de survivants d'abri en abri en gérant les ressources vitales et les besoins de chacun, l'objectif final étant de quitter la zone de quarantaine sans se faire dévorer par un zombie. Comme le montre la bande-annonce ci-dessus, il faudra notamment fabriquer des outils, cuisiner des plats et soigner les blessures tout en affrontant les morts-vivants à l'aide d'armes à feu ou de mêlée.

Into the Dead: Our Darkest Days est attendu en 2025, sur PC via Steam en Early Access, mais une démo devrait arriver dès cette année.