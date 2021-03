It Takes Two : de l'aventure et de la coopération dans une nouvelle bande-annonce musicale

Hazelight Studios et Josef Fares sortiront dans quelques jours seulement It Takes Two, un nouveau jeu de plateforme et d'aventure coopératif à l'ambiance bien différente d'A Way Out. Le studio de développement et l'éditeur Electronic Arts partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce musicale :

C'est la chanson The Chain de Fleetwood Mac qui a été choisie pour accompagner cette nouvelle vidéo de gameplay, mettant en avant le scénario d'It Takes Two ainsi que des séquences en coopération. Le titre suivra pour rappel Cody et May, transformés et poupées et qui devront résoudre les défis du Dr Hakim, avec des phases de plateforme et de l'aventure pensées uniquement pour la coopération. Rassurez-vous, il sera possible d'inviter un copain ou une copine avec le Pass ami.

La date de sortie d'It Takes Two est toujours fixée au 26 mars 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon.

