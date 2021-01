Japon : 87 % des consoles vendues en 2020 étaient des Nintendo Switch

Même si de nombreux joueurs avaient les yeux rivés sur l'arrivée des PlayStation 5 et Xbox Series X | S en fin d'année dernière, c'est bien la Nintendo Switch qui s'est imposée comme la console reine de 2020. Avec autant de Switch vendues que de PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S cumulées au Royaume-Uni, la tendance était palpable, mais au Japon, c'est encore plus flagrant.

Comme le rapporte GamesIndustry, citant des chiffres de Famitsu, 87 % des consoles vendues au Japon en 2020 étaient des Nintendo Switch, avec près de six millions de machines écoulées sur l'Archipel, une hausse de 30 % par rapport à 2019. Plus précisément, il y a eu 3,9 millions de Switch classiques vendues, et 2 millions de Switch Lite écoulées. Du côté de chez Sony, ce n'est pas la même chanson, avec 543 000 PS4 vendues, et 255 000 PS5 écoulées. Les chiffres des Xbox de Microsoft ne sont même pas cités par GamesIndustry...

Concernant les jeux, les Japonais ont craqué pour Animal Crossing: New Horizons, qui frôle les 6,4 millions d'exemplaires vendus (il avait déjà dépassé les 6 millions en novembre), il est suivi, de très loin, par Ring Fit Adventure, les joueurs nippons avaient visiblement envie de faire du sport pendant leur confinement. Voici les 10 jeux les plus vendus au Japon, avec les chiffres de ventes :

1 - Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) - 6 378 103 exemplaires vendus ;

2 - Ring Fit Adventure (Nintendo) - 1 591 366 exemplaires vendus ;

3 - Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! (Konami) - 1 233 023 exemplaires vendus ;

4 - Final Fantasy VII Remake (Square Enix) - 949 379 exemplaires vendus ;

5 - Pokémon Épée et Bouclier (Pokémon Company) - 892 456 exemplaires vendus ;

6 - Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) - 798 174 exemplaires vendus ;

7 - Super Smash Bros Ultimate (Nintendo) - 560 122 exemplaires vendus ;

8 - Minecraft: Switch Edition (Microsoft) - 556 982 exemplaires vendus ;

9 - Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) - 519 649 exemplaires vendus ;

10 - Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) - 492 620 exemplaires vendus.

Au Japon, Microsoft arrive à ne pas se faire oublier avec Minecraft, tandis que Sony a frappé fort avec le très attendu Final Fantasy VII Remake, mais dans l'ensemble, c'est quand même la Switch de Nintendo qui domine sur l'Archipel.