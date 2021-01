Nintendo : au Royaume-Uni, il y a eu autant de Switch vendues que de PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S cumulées

Dans deux petits mois, la Switch de Nintendo fêtera ses quatre ans, le temps passe décidément très vite. La console de salon portable japonaise n'a connu aucune baisse de prix, même si le constructeur propose une version Lite depuis septembre 2019. Malgré ça, il s'en écoule comme des petits pains.

Christopher Dring, directeur de GamesIndustry.biz, a dévoilé cette semaine qu'au Royaume-Uni, en 2020, il s'est écoulé autant de Nintendo Switch que de PlayStation 4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X et S cumulées. Aucun chiffre n'est dévoilé, dommage, mais l'information n'est finalement pas si étonnante. La Switch est une console presque incontournable, et les joueurs n'ont évidemment pas sauté sur les PS4 et Xbox One alors que la nouvelle génération arrivait. Et les nouvelles consoles ont eu du mal à se hisser en tête des ventes à cause de stocks très limités au lancement, il est encore aujourd'hui impossible de trouver des PS5 ou Xbox Series X chez les revendeurs.

Quoi qu'il en soit, la Switch de Nintendo cartonne outre-Manche, et dans le monde entier, la version Lite avec le jeu Animal Crossing: New Horizons et trois mois d'abonnement au Nintendo Switch Online est à 219,99 € sur Amazon.