JCC Pokémon Pocket : le système d'échange arrive, mais ses restrictions sont particulièrement décevantes

Lancé dans le monde entier le 30 octobre dernier, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a été un véritable succès sur le plan commercial en termes de revenus générés et a attiré des millions de joueurs (plus de 60 millions de téléchargements à la mi-décembre). Après un premier set de trois paquets au contenu plus ou moins différent baptisé Puissance Génétique, c'est L'Île Fabuleuse qui a temporairement occupé les ouvertures de la communauté, un booster à thème de seulement 68 cartes, sans compter les variantes plus rares. En attendant l'arrivée de nouveautés de ce côté, DeNA a enfin communiqué concernant une fonctionnalité promise dès le départ et qui apparaît dans l'onglet Communauté, l'Échange. Hélas, il ne sera clairement pas possible de compléter aisément notre collection de cette manière.

Voici ce que nous dit le communiqué officiel :

Plans pour une future mise à jour À tous ceux qui jouent au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, salutations de l'équipe. Merci de vous amuser avec nous, d'ouvrir des packs, de collectionner des cartes et de profiter du jeu chaque jour. Nous travaillons continuellement pour rendre le jeu encore plus amusant pour tout le monde et sommes ravis de partager de nouvelles informations avec vous. Aujourd'hui, nous souhaitons vous fournir plus de détails sur la nouvelle fonctionnalité d'échange qui vous attend ce mois-ci. Voici quelques points forts que vous pouvez attendre avec impatience ! Les échanges peuvent être effectués entre amis.

Les échanges peuvent être effectués avec des cartes de la même rareté.

Au moment du lancement de la fonctionnalité d'échange, certaines cartes des boosters Puissance Génétique et L'Île Fabuleuse pourront être échangées . Nous prévoyons de continuer d'étendre la sélection de boosters parmi lesquels vous pouvez échanger.

. Nous prévoyons de continuer d'étendre la sélection de boosters parmi lesquels vous pouvez échanger. Les cartes ayant une rareté de ◊ à ◊◊◊◊ et ☆ peuvent être échangées.

Des objets doivent être consommés pour échanger. Nous continuerons de surveiller les commentaires des joueurs et d'évaluer les futures mises à jour de la fonction d'échange tout en gardant à l'esprit comment équilibrer à la fois la facilité et le plaisir de la collecte. De plus, nos prochains boosters devraient être ajoutés ce mois-ci ! Nous aurons bientôt plus de détails à partager sur les nouvelles rencontres de Pokémon auxquelles les fans peuvent s'attendre. Merci encore de faire partie de la communauté du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Nous espérons que vous continuerez à apprécier le jeu. Et n'oubliez pas d'ouvrir vos boosters chaque jour ! — L'équipe du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket

Eh oui, c'était à prévoir, il ne sera donc pas possible d'obtenir les cartes les plus rares ayant une ou deux étoiles, sans parler des couronnées et des promotionnelles. Le fait de devoir utiliser un objet non spécifié (de la Poudre Éclat, le mystérieux Ticket avenir ou un nouveau encore indisponible pour le moment ?) n'arrange rien et il est difficile de ne pas voir dans tout ça un moyen de continuer à faire payer une partie de la communauté souhaitant complétant sa collection, puisqu'avec l'ajout de nouveaux boosters, il va de facto devenir plus compliqué d'ouvrir les anciens tout en essayant d'obtenir les nouveautés. Évidemment, il est aussi possible d'y voir un moyen de lutter contre de possibles abus, par exemple avec la création de multiples comptes par un seul joueur dans l'unique but de réaliser des échanges de cartes rares.

Une partie de la communauté a rapidement fait savoir son mécontentement, espérons que les retours soient suffisamment négatifs lors de son implémentation pour que cela bouge dans la bonne direction.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.