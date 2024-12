JCC Pokémon Pocket : 1 mois après, un énorme chiffre dévoilé

À la toute fin du mois d'octobre, Creatures, DeNA et The Pokémon Company ont lancé le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, qui nous permet d'ouvrir des boosters virtuels, de collectionner des cartes et de participer à des batailles contre l'IA ou d'autres joueurs. Le titre a déjà rapporté gros, avec 12 millions de dollars engendrés en quatre jours.

AppMagic suit avec attention le succès commercial du jeu et, comme le rapporte PocketGamer, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket aurait rapporté 208 millions de dollars (197 millions d'euros) en un mois, en date du 29 novembre dernier. Les joueurs ont dépensé en moyenne 6,5 millions de dollars par jour, avec un gros pic le 22 novembre (8,4 millions de dollars) au lancement d'un évènement dédié aux Pokémon Feu. Mais, même avec ce pic, la dernière semaine de novembre a vu un déclin de 3 % des revenus. En clair, il va falloir des évènements réguliers (et intéressants) pour continuer sur cette lancée.

Comme il y a deux semaines, ce sont les Japonais qui dépensent le plus dans le JJC Pokémon Pocket, avec 42 % des revenus (90 millions $), suivis de loin par les Américains (58 millions $, 27 %) et les Taïwanais (9 millions $, 4 %). Ce nouveau jeu mobile est bien parti pour marcher dans les pas de Pokémon GO. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est disponible en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

