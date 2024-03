Jeux d'argent : tous les chiffres dévoilés

Selon des données compilées par l'American Gaming Association (AGA), les recettes générées par les jeux de casinos physiques, les paris sportifs et les casinos en ligne (iGaming) ont atteint 66,52 milliards de dollars aux États-Unis en 2023.

C'est un troisième record de suite et une progression de 10 % par rapport au précédent record établi en 2022. Qui plus est, ce gros chiffre ne tient pas compte des revenus des casinos administrés par les tribus amérindiennes. Ils seront publiés ultérieurement par la National Indian Gaming Commission et devraient porter le total à environ 110 milliards de dollars.

Les machines à sous américaines ont toujours la cote

Dans les casinos physiques, les machines à sous demeurent la vache à lait et représentent 35,51 milliards de dollars (+3,8 % sur un an), tandis que les jeux de table ont rapporté 10,31 millions de dollars, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2022.

Les niveaux de fréquentation des casinos ont quasiment retrouvé les niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. D'après l'AGA, 41 % de la population adulte, soit 102 millions d'Américains, a visité un casino en 2023, que ce soit pour jouer ou pour d'autres raisons. Ce taux était de 34 % en 2022 et de 44 % en 2019, avant la pandémie.

L'âge moyen des clients des casinos est tombé à 42 ans en 2023. Il connaît une baisse constante au cours des quatre dernières années. En 2019, cet âge moyen s'approchait de 50 ans.

Paris sportifs et iGaming en très forte hausse

Marché encore relativement jeune, mais en pleine expansion, les paris sportifs ont généré 10,92 milliards de dollars de revenus. C'est la progression la plus prononcée avec une hausse de 44,5 % sur un an, tout en sachant que les Américains ont parié la bagatelle de 119,84 milliards de dollars sur les sports (+27,8 %).

À titre indicatif, une étude de l'AGA a estimé que 67,8 millions d'Américains adultes (26 %) allaient parier 23,1 milliards de dollars à l'occasion du Super Bowl LVIII. Un record avec les paris en ligne qui arrivent en tête.

Du côté de l'iGaming, la croissance est également forte sur un an (+22,9 %) et les revenus atteignent 6,17 milliards de dollars.

Sans grande surprise, l'American Gaming Association souligne une aubaine pour les États et les collectivités locales concernés. Le montant des recettes fiscales a été de l'ordre de 14,42 milliards de dollars sur les jeux tout au long de l'année 2023. Cela représente une augmentation de 9,7 % en comparaison avec l'année précédente.

Des éléments de réponse pour la France

En France, l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) n'a pas encore publié son analyse du marché des jeux d'argent pour l'année 2023. L'année 2022 était en tout cas record et avait enregistré le plus haut niveau d'activité sur le marché des jeux d'argent et de hasard, depuis l'ouverture à la concurrence de l'offre en ligne en 2010.

Avec un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros et près d'un Français sur deux étant joueur, c'était une hausse de 20 % sur un an : 6,5 milliards d'euros pour la Française des Jeux (FDJ), 2,5 milliards d'euros pour les casinos, 1,7 milliard d'euros pour PMU (paris hippiques en dur), 1,4 milliard d'euros pour les paris sportifs en ligne, 442 millions d'euros pour le poker en ligne, 346 millions d'euros pour les paris hippiques en ligne et 107 millions d'euros pour les clubs de jeux.

En 2022, l'activité des casinos avait connu une forte croissance de 130 % sur un an, mais principalement en raison d'une réouverture totale des casinos après deux années d'activité réduite pour cause de pandémie. De quoi retrouver le niveau d'avant la pandémie de Covid-19 au final.

Proche de la stabilité, le marché des jeux d'argent en ligne avait progressé de seulement 0,8 %, tandis que les paris sportifs en ligne avaient connu une hausse modérée de 2,5 % sur un an, tout en enregistrant un niveau de mises record à l'occasion de la Coupe du monde de football (597 millions d'euros).

Vers un boom des paris sportifs en ligne ?

Pour le premier semestre 2023, l'Autorité Nationale des Jeux a communiqué sur une progression de 4 % sur un an des revenus des activités du marché des jeux d'argent et de hasard, hors casinos et clubs de jeux.

La hausse est de 16 % pour le poker en ligne et de 10 % pour les paris sportifs en ligne qui tirent donc la croissance. Pour le deuxième semestre 2023, il faudra voir qu'elle aura été l'influence de la Coupe du monde... de rugby cette fois-ci et qui a eu lien en France.