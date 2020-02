Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 4) : du Dragon Ball et des jeux Switch

Comme chaque début de semaine, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, et sans surprise, nous retrouvons une nouvelle fois Son Gokû.

Dragon Ball Z: Kakarot se retrouve en effet une nouvelle fois en tête du classement, sur PS4, et il est suivi de quatre jeux Switch : Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Pokémon Épée. Du classique.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 24 janvier 2020 :