Judgment viendra rendre son verdict sur PS5, Xbox Series X et S et Stadia dans une édition remastérisée, mais pas sur PC...

Les développeurs de Ryū ga Gotoku Studio ne chôment pas, et après nous avoir livré un Yakuza: Like a Dragon en 2020, ils font déjà leur retour, mais pas avec une production inédite. En effet, c'est Judgment qui refait parler de lui, sans controverse cette fois. Ce jeu d'action et d'aventure a été annoncé sur la nouvelle génération de consoles, les PS5 et Xbox Series X | S, ainsi que sur Stadia, mais étrangement toujours pas sur PC, alors qu'une telle version était envisagée. Une erreur de jugement ?

Judgment (ou Judge Eyes Remastered au Japon) sortira le 23 avril au prix de 39,99 € et bénéficiera sur ces nouvelles plateformes de graphismes embellis, d'un framerate à 60 fps, de meilleurs temps de chargement et inclura également l'ensemble des DLC parus jusqu'à présent. Une édition physique a été confirmée dans l'Archipel et en Asie, tandis qu'il semblerait que le reste du monde doive se contenter du format numérique. Malheureusement, ce remaster ne bénéficiera d'aucun programme de mise à jour gratuit de la version PS4 à la PS5, ni de transfert de sauvegarde, de quoi refroidir les joueurs ayant déjà pu le découvrir et souhaitant simplement en profiter dans les meilleures conditions sur leur nouvelle console. Vous pouvez retrouver quelques visuels plutôt alléchants en page suivante et découvrir cette aventure avec la bande-annonce partagée pour l'occasion, avec le doublage anglais ou japonais.

Sur PS4 Judgment est vendu à partir de 28,99 € par Amazon.