Jump Force : la version Switch, le Characters Pass 2 et Shoto Todoroki officialisés en vidéos

Un peu plus tôt dans la journée, l'arrivée de Jump Force sur Switch dans une Deluxe Edition a fuité, de même que les noms de plusieurs nouveaux personnages jouables en DLC. Nous ne saurons sans doute pas si l'annonce était bel et bien prévue pour ce jeudi, mais Bandai Namco vient dans les cas d'officialiser la bonne nouvelle pour les possesseurs de la console de Nintendo.

La bande-annonce diffusée à cette occasion est des plus classiques, faisant la part belle au riche casting de personnages venus des différentes séries du Weekly Shonen Jump, pour un total de plus de 50 combattants, dont ceux du Characters Pass 1. Avec un tel roster, il sera possible de prendre part à des combats multijoueurs hors ligne avec jusqu'à 6 joueurs (1v1, 2v2 et 3v3) histoire de tirer parti de la convivialité de la console portable.

Et comme le suggère la présence d'une numérotation, il y aura bien un Characters Pass 2, avec comme premier arrivant Shōto Todoroki de My Hero Academia, capable de générer aussi bien des flammes que de la glace. Quatre autres personnages le rejoindront ensuite, issus d'Hunter × Hunter, Yū Yū Hakusho, Bleach et JoJo's Bizarre Adventure. Pas de confirmation donc pour Leolio et Esidisi, mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce que le décès de leur doubleur Keiji Fujiwara ait bousculé les plans au dernier moment. En vous procurant ce Season Pass coûtant 17,99 €, vous aurez accès à 4 jours d'accès anticipé à chaque nouveau combattant, comme par le passé.

Pour des dates de sortie de toutes ces nouveautés, il faudra repasser, Jump Force Deluxe Edition étant simplement annoncé pour 2020 sur Switch, des visuels étant disponible en page 2. Quant à Shōto, c'est au cours du printemps que nous pourrons le prendre en main sur PS4, Xbox One et PC, suggérant que la version pour la console de Nintendo n'arrivera pas avant l'été au minimum.