Jump Force : les 2 derniers personnages du Characters Pass 2 ont fuité avec du gameplay, suite à une belle boulette

Le Characters Pass 2 de Jump Force nous a déjà permis de découvrir Shōto Todoroki de My Hero Academia, Meruem de Hunter × Hunter, et Hiei de Yū Yū Hakusho. Il manquait encore à l'appel deux combattants de Bleach et JoJo's Bizarre Adventure, que Bandai Namco Games a révélé ces derniers jours malgré lui.

Suite à une erreur de la part des développeurs, une mise à jour a été déployée auprès d'une petite partie de la communauté, et elle permettait de jouer avec ces 2 personnages additionnels ! Trêve de suspense, il s'agit de Yoruichi Shihōin de Bleach et de Giorno Giovanna de JoJo. Et si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi leur gameplay ressemblera, les quelques personnes y ayant eu accès ne se sont pas fait prier pour en diffuser sur la Toile.

L'équipe derrière le projet a depuis colmaté la brèche et les héros ne sont plus accessibles, mais le mal est fait. Il a tout de même communiqué sur les réseaux sociaux pour indiquer que le gameplay des personnages n'est pas finalisé, particulièrement pour Giorno Giovanna.

En raison d'une confusion technique mineure, certaines mises à jour de personnages « en cours de développement » ont été publiées pour un petit nombre de joueurs de Jump Force (ce problème a maintenant été résolu). De plus, certaines informations concernant les personnages non annoncés ont été partagées via les plateformes de médias sociaux par les joueurs qui ont reçu la mise à jour des travaux en cours. Les personnages DLC qui ont été temporairement publiés sont : Yoruichi Shihōin ;

Giorno Giovanna. Nous tenons à préciser que puisque le personnage en DLC Giorno Giovanna est toujours en développement, la version finale de ce personnage peut différer de ce qui a été partagé sur les plateformes de médias sociaux. Nous nous excusons pour toute confusion causée par cette erreur technique. Nous sommes impatients de publier notre prochaine mise à jour du jeu et aurons bientôt plus de nouvelles de Jump Force à partager. Nous espérons que vous avez hâte de jouer avec les versions finales des personnages susmentionnés. Merci encore pour votre soutien continu à Jump Force

An update regarding Jump Force: pic.twitter.com/ViRBmBcVe1 — BANDAI NAMCO EUROPE (@BandaiNamcoEU) November 18, 2020

Maintenant, il va falloir s'armer de patience pour les retrouver sur nos PS4, Xbox One, Switch et PC. En attendant, Jump Force est disponible à partir de 21,99 € sur Amazon.fr.