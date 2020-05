Jump Force : des dates de sortie pour Shoto Todoroki et le Characters Pass 2

Le premier Characters Pass de Jump Force nous avait permis de débloquer pas moins de neuf personnages supplémentaires, idéal pour renouveler les sensations en jeu. Bandai Namco Games a décidé de ne pas abandonner le projet et de lui offrir une nouvelle jeunesse en 2020 avec un Characters Pass 2.

Il y aura cinq combattants additionnels : le premier confirmé est Shōto Todoroki de My Hero Academia, et les suivants seront issus de Hunter × Hunter, Yū Yū Hakusho, Bleach et JoJo's Bizarre Adventure. Nous n'avions pas encore de date de sortie pour aucun d'entre eux, mais Jump Force passe la seconde dès cette semaine.

La date de sortie de Shōto Todoroki est fixée au 26 mai 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, mais si vous achetez le Characters Pass 2, vous l'obtiendrez dès le 22 mai. Le Season Pass en question n'est pas encore disponible à l'achat, mais il devrait logiquement l'être ce vendredi. Quelques images du personnage ont également été diffusées pour accompagner cette annonce. Pour rappel, une Deluxe Edition avec le jeu de base et tous les DLC est prévue sur Switch, mais elle n'a pas encore de date de sortie à cette heure.