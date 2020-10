Jump Force : date de sortie et bande-annonce de lancement allant à l'essentiel pour Meruem et Hiei

En plus d'une sortie sur Nintendo Switch cet été dans une Deluxe Edition, Jump Force continue d'accueillir des personnages jouables supplémentaires réunis dans un Characters Pass 2 ayant déjà délivré Shōto Todoroki de My Hero Academia. Depuis, deux autres guerriers issus de l'imaginaire de Yoshihiro Togashi ont été dévoilés et refont parler d'eux à présent.

Nous parlons bien évidemment de Meruem, le roi des Kimera Ants d'Hunter × Hunter, et le démoniaque Hiei de Yu Yu Hakusho. Nous savions qu'ils arriveraient cet automne (sauf sur Switch) et connaissons désormais la date exacte. Leur bande-annonce de lancement nous indique en effet qu'ils seront disponibles dans les boutiques en ligne à compter du 23 octobre pour les possesseurs du Characters Pass 2 sur PS4, Xbox One et PC, puis le 27 pour tous. Sur Switch, il faudra attendre jusqu'au début de l'année 2021, sans nulle autre précision...

Vous pouvez vous procurer l'Ultimate Edition de Jump Force sur ordinateurs au prix de 21,99 € sur Gamesplanet.