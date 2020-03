Kalypso Media se rapproche de Koch Media et annonce une version Switch de Tropico 6

Le nom de Koch Media n'est pas encore connu de tout le grand public, mais l'entité désormais détenue par THQ Nordic est pourtant un incontournable du jeu vidéo européen. La société détient déjà Deep Silver, éditeur de renom, et se charge également d'éditer et distribuer des versions physiques de bien des projets.

Koch Media annonce cette semaine qu'il va renforcer sa relation avec Kalypso Media, pour qui il va éditer des jeux à l'échelle internationale, lui qui s'en occupait déjà au niveau européen. Il va désormais l'accompagner pour distribuer ses productions en EMEA, Asie du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande et Amérique.

« Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre partenariat avec Kalypso. Leur line-up riche et varié de jeux vidéo, ainsi que leur qualité globale, sont des ajouts précieux à notre secteur d'activité à travers tous les marchés et territoires sur lesquels nous travaillons. Cette collaboration renforce Koch Media, ainsi que sa position de leader dans le secteur mondial de l'édition. Toutes nos équipes sont impatientes de pouvoir soutenir les jeux de Kalypso via toute notre expertise » a déclaré le Dr. Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media GmbH.

Simon Hellwig, fondateur et PDG de Kalypso Media Group GmbH, a ajouté : « Depuis plus de 10 ans maintenant, notre travail avec Koch Media a été bénéfique pour nos deux entreprises. Ce partenariat amical sera renforcé avec une coopération encore plus poussée qu'elle ne l'a jamais été. La portée élargie de nos actions en termes de territoires, de nombre de produits et de plateformes, est un bon indicateur de l'évolution de Kalypso Media lors de ces dernières années. Ce nouvel accord nous permettra de nous concentrer plus sur le développement et l'édition de nos jeux de stratégie et de simulation, grâce à l'expertise de Koch Media. »