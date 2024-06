Kaspersky : la meilleure suite de sécurité du moment ?

Leader dans le domaine de la cybersécurité, Kaspersky a reçu de nombreuses distinctions pour ses solutions de protection, attestant de leurs efficacités, et s'engage pleinement en matière de transparence.

L'éditeur propose trois suites de sécurité qui comprennent plus ou moins d'outils, avec des niveaux de protection différents :

Kaspersky Standard , qui offre l'essentiel pour les utilisateurs grand public,

Kaspersky Plus et Kaspersky Premium, avec des fonctionnalités plus avancées et complètes, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et des données.



Signalons que cette même technologie est utilisée dans les produits Kaspersky destinés aux entreprises, offrant des protections adaptées et restant à la pointe de la cybersécurité, notamment avec des solutions cloud, de gestion de la sécurité des réseaux et d'analyse des vulnérabilités.

Preuve de l'efficacité et de la performance de ses solutions, Kaspersky a remporté en tout sept prix de produit de l'année décernés par le laboratoire indépendant AV-Comparatives, dont le dernier en 2023, avec une performance exceptionnelle dans divers tests menés par AV-Comparatives, AV-Test ou encore SE Labs.

L'entreprise a également ouvert des centres dans le monde entier pour permettre l'examen du code source de ses outils, preuve de sa totale transparence, et s'engage dans l'éducation à la cybersécurité en collaborant avec des initiatives comme Cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme nationale gouvernementale dédiée à la prévention et à l'assistance en cas de cyberattaques.

Kaspersky met également son expertise technique au service de la lutte contre les cybermenaces et participe à l'initiative No More Ransom pour aider les victimes de ransomwares à récupérer leurs données.

Il existe de nombreuses suites de sécurité sur le marché, mais clairement les solutions Standard, Plus et Premium de Kaspersky sont clairement, et ce depuis des années, parmi les meilleures et les plus efficaces disponibles.