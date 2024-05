Kaspersky : l'antivirus Premium à -60% et Standard à -50% !!!

En tant que leader mondial des solutions et services de cybersécurité, Kaspersky propose actuellement deux offres spéciales très intéressantes avec une réduction de 60 % sur son abonnement Premium et une réduction de 50 % sur la version Standard pour la première année. Que demander de plus ?

À noter que la marque a récemment renommé certains de ses produits : Kaspersky Total Security est désormais connu sous le nom de Kaspersky Premium, Kaspersky Antivirus est rebaptisé Kaspersky Standard, et Kaspersky Internet Security est maintenant appelé Kaspersky Plus.

Voici un aperçu des versions Standard et Premium actuellement en promotion.

Kaspersky Standard

Cette version offre une gamme complète de fonctionnalités :

Navigation privée ininterrompue

Protection contre la surveillance en ligne non autorisée, les publicités et l'utilisation non autorisée de périphériques

Sécurisation des transactions bancaires en ligne

Optimisation des performances des appareils avec le nettoyeur de disque dur et le moniteur de santé Kaspersky

Expérience sans interruption lors du visionnage de films, jeux et applications en plein écran à vitesse maximale

Kaspersky Standard intègre des technologies permettant de détecter les vulnérabilités, d'éliminer les virus et de réparer votre ordinateur en cas d'infection.

Pour faire face aux cybermenaces, la version Standard propose également un système de protection à trois niveaux contre :

Virus, y compris botnets et serveurs non autorisés

Logiciels malveillants, enregistreurs de frappe, adwares, phishing ciblé, rootkits et attaques de l'homme du milieu

Ransomwares, spywares et autres techniques de piratage récentes

Kaspersky Standard est actuellement proposé à -50 %, soit 17,49 € au lieu de 34,99 € pour la première année.

Kaspersky Premium

Outre les fonctionnalités de la version Standard, Kaspersky Premium propose :

Un antivirus en temps réel

Modes Jeu et Ne pas déranger

Détection des stalkerwares

Protection de la webcam et du micro

VPN illimité

Vérification des fuites de données

Gestionnaire de mots de passe premium

Coffre-fort de documents

Assistance informatique premium

Installation à distance par un expert

Ligne d’assistance prioritaire

Diagnostic du PC par un expert

Kaspersky Premium est désormais disponible avec une réduction de 60 %, soit 31,99 € au lieu de 79,99 € pour la première année. Cette version est la solution de sécurité multi-appareils la plus complète en termes de sécurité, de performances, de confidentialité et d'identité.