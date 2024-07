Kaspersky Password Manager : sécurisez simplement vos mots de passe

Article sponsorisé par Kaspersky

La multiplication des services numériques impose la création de nombreux mots de passe pour protéger ses comptes utilisateur et ses données personnelles. Face à toutes ces demandes d'authentification, il peut être tentant de créer des mots de passe faciles à retenir tout comme on peut chercher à se simplifier la vie en utilisant le même password partout.

Dans les deux cas, cela revient quasiment à offrir vos données personnelles sur un plateau à des personnes malveillantes, d'autant plus que les moyens de déchiffrement ont grandement gagné en puissance ces dernières années et que de simples cartes graphiques gaming peuvent suffire à lever très vite le secret d'un mot de passe.

Les mots de passe, un casse-tête...surtout pour les utilisateurs

Dans une étude récente, l'éditeur de solutions antivirus Kaspersky a étudié quelque 193 millions de mots de passe diffusés sur le Dark Web par les cybercriminels. Il note que près de la moitié de ces mots de passe (45%) peuvent être devinés en une minute ou moins, car trop simples et/ou pas assez longs, tandis que 14% demandent moins d'une heure pour être cassés.

Sans combinaisons aléatoires et suffisamment longues de lettres (minuscules et majuscules), de chiffres et de symboles, peu de mots de passe résistent aux algorithmes et aux capacités de calcul, d'autant plus que mettre la main sur les mots de passe ne demande pas de connaissances techniques très poussées ou d'équipements exceptionnels.

Un simple processeur de milieu / haut de gamme de PC portable peut déjà très bien faire l'affaire, associé à des dictionnaires et à des logiciels facilement disponibles pour tester les combinaisons ou utiliser des algorithmes prédictifs pour repérer des structures dans le mot de passe.

Utiliser un mot ou une combinaison classique (azerty, 12345, motdepasse, password...) facilite énormément la capacité à deviner le mot de passe dans un délai plus court.

Kaspersky Password Manager, simplicité et sécurité

Pour se simplifier la vie dans la création et la gestion de ses mots de passe, mais aussi compliquer considérablement la tâche des cybercriminels, le gestionnaire de mots de passe Kaspersky Password Manager propose un ensemble d'outils pour générer des mots de passe forts, les saisir automatiquement, mais aussi protéger des données personnelles sensibles.

Disponible sur Windows, Mac, mais aussi Android et iOS, elle comprend le générateur de mots de passe pourra créer un mot de passe fort pour un nouveau service ou remplacer un mot de passe existant un peu trop fraible.

Une interface permet de gérer les mots de passe enregistrés pour les modifier ou les effacer. Le gestionnaire permet également le remplissage automatique des formulaires en ligne sur n'importe quel appareil grâce à son procédé de synchronisation.

Pour plus de sécurité, Kaspersky Password Manager intègre directement une fonction d'authenfication à deux facteurs qui demandera ainsi une confirmation sécurisée en cas d'accès à un service, sans devoir recourir à une application séparée.

Enfin, le service embarque un coffre-fort numérique dans lequel on pourra déposer ses documents et fichiers sensibles, avec chiffrement AES-256. Attention toutefois, pour votre propre sécurité et celle de vos données, Kaspersky s'appuie sur un principe de connaissance zéro (ou Zero Knowledge en anglais) pour le mot de passe principal permettant d'accéder à Kaspersky Password Manager.

Zero Knowledge, même Kaspersky ne connaît pas vos mots de passe

Si vous ne devez retenir qu'un mot de passe, ce sera celui-là, car l'éditeur lui-même ne le connaît pas et ne sera pas en mesure de vous le restituer en cas d'oubli, pas plus que le contenu de votre compte et de ses documents sécurisés. C'est une sécurité volontaire pour éviter toute compromission des données et garantir que rien ne sortira de votre coffre-fort numérique.

Kaspersky Password Manager est disponible en version standard au prix spécial de 18,99 € la première année puis 20,99 € / an ensuite (annulation possible à tout moment).

A noter qu'il existe un niveau de protection supérieur avec la suite de sécurité Kaspersky Premium comprenant tout ce que propose Kaspersky Password Manager, mais en ajoutant un antivirus en temps réel, un VPN et Kaspersky Safe Kids offert pendant un an pour 31,99 € au lieu de 79,99 € pour la première année, soit une réduction de 60%.