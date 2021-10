Kerbal Space Program : les versions Enhanced Edition sur PS5 et Xbox Series X et S lancées en vidéo

Kerbal Space Program a déjà un petit statut de jeu culte, permettant de construire sa propre fusée spatiale pour partir à la conquête des étoiles et des planètes. Le titre de Squad et Private Division va avoir droit à une suite, mais en attendant, il est de retour sur PS5 et Xbox Series X|S dans une Enhanced Edition.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition profite ainsi d'une meilleure résolution, d'un taux de rafraîchissement amélioré, de shaders avancés, de textures plus détaillées et de diverses optimisations pour de meilleures performances. Les développeurs précisent que le titre est compatible avec les souris et claviers sur consoles de salon, et les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One peuvent profiter de ces améliorations gratuitement grâce à une mise à jour sur PS5 et Xbox Series X|S.

En plus de ce Kerbal Space Program: Enhanced Edition, les studios proposent également une version Complete, incluant le jeu, mais aussi l'extension Breaking Ground et le pack Histoire et Pièces. Tout cela est disponible uniquement en téléchargement sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.