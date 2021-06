Kerbal Space Program Enhanced Edition et Kerbal Space 2 annoncés sur PS5 et Xbox Series X et S

Kerbal Space Program, le jeu de simulation spatiale où des extraterrestres doivent lancer leur vaisseau et partir à la conquête de l'espace, existe depuis 10 ans. Oui, il a fêté son anniversaire cette semaine, lui qui s'est écoulé à pas moins de 5 millions d'exemplaires depuis son lancement. Le studio Squad avait des annonces sympathiques à faire à cette occasion, notamment pour les possesseurs de machines next-gen.

Kerbal Space Program Enhanced Edition va en effet sortir sur PS5 et Xbox Series X|S cet automne au prix de 39,99 €. La mise à niveau sera gratuite pour les possesseurs des précédentes versions pour consoles, et ces portages proposeront du 1440p sur les modèles les plus puissants, mais seulement du 1080p sur Xbox Series S, certes avec un framerate amélioré. Le rendu visuel sera également optimisé, et il sera possible d'afficher plus d'éléments à l'écran, et donc de concevoir des vaisseaux encore plus poussés qu'auparavant.

Dans la même lignée, une autre annonce, peu surprenante, est que Kerbal Space Program 2 aura aussi droit à des versions PS5 et Xbox Series X|S à son lancement en 2022. Pour ceux qui sont toujours à fond dans l'expérience, l'édition PC vient d'accueillir une mise à jour 1.12, On Final Approach, apportant :

Un nouvel outil pour créer des nœuds de manœuvre de transfert entre des corps célestes ;

Une nouvelle combinaison ;

De nouvelles pièces : un lanceur de feux d'artifice et des panneaux solaires ;

Une alarme pour aider les joueurs à ne pas oublier les évènements importants ;

De nouveaux œufs de Pâques répartis dans tout le système solaire qui n'attendent plus que d'être découverts ;

Et plus encore !

Vous pouvez rejoindre la communauté en vous procurant Kerbal Space Program pour 39,99 € à la Fnac.