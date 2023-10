Kingdom Hearts Missing-Link : une bande-annonce riche en informations et une bêta fermée datée pour l'Action-RPG

La semaine dernière, la licence Kingdom Hearts de Square Enix refaisait enfin parler d'elle, mais hélas pas avec des nouvelles de Kingdom Hearts IV, puisque c'est l'autre épisode inédit annoncé pour les 20 ans de la série qui était concerné, Kingdom Hearts Missing-Link. Les réseaux sociaux pour cet épisode à destination des appareils sous Android et iOS ont été mis en place, illustrations à l'appui, et Tetsuya Nomura a même finalement partagé quelques mots pour dire qu'il dévoilerait quelques informations inédites « la semaine prochaine». L'attente n'aura pas duré, car c'est dès ce lundi qu'une bande-annonce teaser a été diffusée, qui nous ferait presque oublier qu'il s'agit d'un jeu mobile, à quelques détails près.

Pour commencer, Kingdom Hearts Missing-Link est décrit comme étant un Action-RPG basé sur la géolocalisation par GPS, le rangeant dans la même catégorie que Pokémon GO et consort. Pour autant, la vidéo fait bien mention du fait de voyager à travers le monde sans mettre un pied dehors, laissant dubitatif sur l'intérêt même d'une telle fonctionnalité. Nous retrouvons le personnage principal personnalisable, celui vêtu de blanc ici, au Palier de l'Éveil avec un magnifique vitrail représentant Ephemer, Skuld et Chirithy, tous trois apparus dans Kingdom Hearts χ et sa suite Union χ, qui va débarquer à Scala ad Caelum suite à l'apparition d'une étoile filante dans les cieux de la ville.

Il sera question de voyager dans le plan astral pour y vaincre des Sans-cœur, un monde « connectant l'existence et la non-existence » qui est justement la carte aux proportions déformées qui laissait songeur lors de l'annonce du jeu et qui utilisera donc un système de géolocalisation. Les séquences de combat feront intervenir des figurines de personnages connus des licences Disney ou de l'univers de Kingdom Hearts comme Riku, qui sont sans doute les « fragments de mémoire » mentionnés puisqu'il est question de collecter des pièces de personnages imprégnées de pouvoirs. Oui, ça sent bon le gacha. Et outre la baston, nous pourrons explorer Scala ad Caelum, avec des graphismes vraiment enchanteurs pour un tel jeu. La vidéo s'achève avec un plan sur Brain regardant les cieux nocturnes avec la fameuse étoile filante.

Enfin, sachez qu'une bêta fermée va être organisée le mois prochain sur iOS et débutera le 29 novembre à 7h00 UTC pour s'achever le 8 décembre 2023, l'inscription étant accessible via le site officiel. Les joueurs sur Android devront patienter jusqu'en janvier 2024. Pour le moment, seuls les résidents du Royaume-Uni et de l'Australie sont concernés en Occident, avec environ 1 500 personnes qui seront sélectionnées sur chaque plateforme. Au Japon, en plus de la bêta avec 2 500 joueurs pour chaque plateforme, un test de groupe sera organisé le 2 décembre à Tokyo avec des possesseurs d'appareils iOS.

La FAQ nous apprend qu'il sera possible de créer une équipe de trois joueurs pour affronter des boss de raid ensemble, bénéficier d'une réduction de la consommation d'AP lors des téléportations et bien plus. Un support pour les manettes est prévu, avec pour le moment la DualShock 4, la DualSense et le pad Xbox sans fil compatibles. En termes de performances, il faudra toutefois posséder un appareil avec les spécifications recommandées suivantes :

iOS : iOS 15.0 ou supérieur / Appareil : iPhone XS ou plus récent / Espace disponible : 5 Go ou plus ;

Android : Android 10 ou supérieur / SoC : Snapdragon 845 ou supérieur / RAM : 4 Go ou plus / Espace libre : 5 Go ou plus.

Pour terminer, Kingdom Hearts Missing-Link sortira en 2024 sur iOS et Android. Si vous souhaitez vous procurer un jeu de la licence sur consoles, Kingdom Hearts: Melody of Memory et Kingdom Hearts III sont toujours en vente sur Amazon.