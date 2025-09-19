L'éditeur de Tomb Raider IV-VI Remastered vole la voix de Françoise Cadol, la doubleuse de Lara Croft réagit

En début d'année sortait Tomb Raider IV-VI Remastered, des versions modernisées des aventures de Lara Croft faisant suite à Tomb Raider I-III Remastered. Les nostalgiques ont ainsi pu retrouver l'aventurière anglaise en Égypte et à Paris, mais cet été, une mise à jour a été publiée, avec un changement qui ne passe pas : l'éditeur Aspyr Media et le développeur Saber Interactive ont recréé la voix de Françoise Cadol avec l'IA générative pour rajouter des lignes de dialogues à Lara Croft.

Tomb Raider : L'Ange des ténèbres encore plus nul qu'avant grâce à l'IA





Françoise Cadol a été la voix historique de Lara Croft dans tous les jeux de la franchise jusqu'au reboot de 2013, où Alice David doublait une Lara plus jeune. Elle a également doublé Kate Walker dans les Syberia ou encore Angelina Jolie et Sandra Bullock au cinéma. Bref, une comédienne de renom qui vient de se faire voler sa voix par les créateurs de Tomb Raider IV-VI Remastered et le rendu est vraiment mauvais :

???????? ALERTE INFO — Le patch des remasters de Tomb Raider IV, V et VI par @AspyrMedia vient de sortir…



Mauvaise surprise pour les fans français de Lara Croft, certaines répliques de Françoise Cadol dans le tutoriel ont été refaites avec l'IA et ça s'entend !

Interrogée par Le Parisien, Françoise Cadol explique que ce sont les joueurs qui l'ont averti du problème, introduit via une mise à jour post-lancement :

Je les appelle les gardiens des voix. Très rapidement, ces acheteurs de la compilation se sont rendu compte que la voix de Lara Croft, qui donne des indications de jeu, n’était pas la mienne. Ça a fait un vrai tollé auprès de la communauté. La voix entre dans l’intimité, il y a une complicité. Et puis c’est un jeu, ma voix accompagne les gamers, on joue ensemble, ce n’est pas rien. Tomb Raider a été suivi par énormément de gens au fil des années, pour eux, c’est une trahison, un irrespect total. Ils sont en colère.

Aspyr fait la sourde oreille





Très impliquée dans le mouvement Touche Pas à ma VF aux côtés de Brigitte Lecordier (Son Goku, Oui-Oui), Françoise Cadol rappelle que « c'est un irrespect total pour tous les comédiens. Ma voix m’appartient » et qu'« il faut absolument légiférer, le ministère de la Culture doit s’emparer du sujet ». En attendant que le gouvernement français se penche sur la question, la comédienne et son avocat Jonathan Elkaim ont adressé une mise en demeure à l'éditeur Aspyr , exigeant le retrait de Tomb Raider IV-VI Remastered du marché. Contacté par l'avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et l’IA ainsi que par Le Parisien, Aspyr Media n'a rien répondu et ne s'est pas exprimé sur cette affaire.

Un vol de voix qui dépasse les frontières françaises





En France, l'affaire fait grand bruit, mais la voix de Lara Croft aurait également été recréée avec l'IA générative en italien, en portugais brésilien ou encore en espagnol. Aspyr a sans doute voulu améliorer la qualité du rendu, sans contacter les comédiennes de doublage et en faisant quelques économies au passage.

