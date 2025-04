La Quimera : le nouveau FPS des créateurs de Metro repoussé le jour de sa sortie

Pour son premier jeu, Reburn semble galérer. Le studio ukrainien n'est cependant un néophyte, il s'agit d'une ancienne équipe de 4A Games, bien connue pour la saga Metro, des jeux de tir à la première personne très réussis. Reburn a voulu continuer sur cette lancée avec La Quimera, un FPS de science-fiction dystopique prenant place en Amérique latine. Le titre, inspiré des Killzone et Crysis, devait sortir le 25 avril dernier sur PC, mais il est repoussé.

La Quimera a été officialisé en février dernier, Reburn a partagé une vidéo de gameplay alléchante et a même organisé une bêta fermée ce mois-ci, avec déjà une semaine de retard. Les joueurs ayant mis les mains sur le FPS étaient moyennement convaincus et, juste avant le lancement, ce sont les tests de la presse spécialisée qui sont tombés. Les quelques notes sont moyennes, avec un 6/10 chez GamingBolt et un 4/10 chez WCCFTech et XboxEra. Les testeurs ont apprécié quelques mécaniques et l'univers du jeu, mais déplorent la piètre qualité d'écriture (Nicolas Winding Refn est pourtant crédité), les nombreux soucis techniques, le mixage audio raté, le gameplay très banal ou encore la durée de vie ridicule (XboxEra l'a terminé en 2 heures...). Même à 29,99 €, c'est peu.

La Quimera est donc un jeu de tir très moyen, le CEO et cofondateur de Reburn a publié un communiqué sur Discord et Steam afin d'annoncer le report du jeu, à une date indéterminée. Dmytro Lymar rappelle qu'il s'agit là de la première production indépendante de son studio, qui a dû faire face à « des difficultés imprévues », sans oublier de mentionner « les circonstances actuelles en Ukraine ». Le patron de Reburn explique que son équipe travaille « activement en coulisses » pour sortir le jeu le plus rapidement possible, « cela pourrait arriver à tout moment, même aujourd'hui, ou cela pourrait prendre un peu plus de temps ». Même en imaginant que les développeurs arrivent à corriger les soucis techniques rapidement (à grands coups d'heures supplémentaires), difficile de croire que cela arrangera vraiment La Quimera, ses défauts principaux (écriture, gameplay, durée de vie) ne peuvent pas réellement être patchés.

En attendant de découvrir La Quimera, pour les plus courageaux, vous pouvez retrouver Metro Exodus à partir de 11 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.