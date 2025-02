La Quimera : les développeurs de Metro changent de nom et dévoilent un FPS à la Killzone écrit par Nicolas Winding Refn

4A Games fêtera l'année prochaine ses 20 ans, le studio fondé par des anciens de GSC Game World (S.T.A.L.K.E.R.) est connu pour la franchise Metro, des jeux de tir en vue subjective basés sur les romans de Dmitri Gloukhovski. L'équipe nous avait laissés en 2019 avec Metro Exodus, elle dévoile aujourd'hui son prochain jeu. Mais, avant cela, 4A Games Ukraine annonce qu'il s'appelle désormais Reburn. Pour rappel, 4A Games a également un studio à Malte, dans la ville de Sliema, qui n'est pas mentionné dans l'annonce du jour.

Reburn nous présente donc aujourd'hui La Quimera, une nouvelle franchise inédite qui nous plongera dans une Amérique latine futuriste. Il s'agira d'un jeu de tir et de science-fiction axé sur la narration, dans une mégalopole où un soldat d'une société militaire privée affronte des factions rivales à l'aide d'un exosquelette personnalisable. Fortement inspiré du folklore latino-américain, le jeu permettra d'utiliser des armes et technologies futuristes dans une campagne jouable en solo ou jusqu'avec deux amis. L'univers du titre est déjà intrigant et surtout, le monde et le scénario de La Quimera ont été imaginés et écrits par Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) et E.J.A. Warren, la première bande-annonce ci-dessus donne le ton et n'est pas sans rappeler les Killzone de Guerrilla Games et les Crysis de Crytek, des images sont également à retrouver sur la seconde page.

Reburn se veut rassurant quant à son changement d'identité, le studio ukrainien compte toujours plus de 110 développeurs, dont les designers de gameplay, les artistes, les programmeurs ou encore les ingénieurs son qui ont travaillé sur la franchise Metro. Reburn précise que Sasha Kostiuk dirige La Quimera, elle était jusqu'ici designer IA. Reburn est toujours dirigé par Dmytro Lymar, qui était déjà directeur et CEO de 4A Games Ukraine.

La Quimera est attendu à une date encore inconnue, sur PC et consoles. En attendant d'en apprendre davantage « dans les prochains mois », vous pouvez retrouver Metro Exodus à partir de 6,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.