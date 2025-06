Last Flag : Imagine Dragons ouvre son studio pour moderniser la Capture de Drapeau

Si vous êtes un habitué des jeux en ligne, vous connaissez sans doute le mode Capture de Drapeau, ou CTF, consistant en deux équipes devant voler le drapeau de l'autre pour le ramener dans son camp. Un mode bien moins populaire que les Matchs à mort, mais qui inspire encore des développeurs. Et des musiciens qui aiment les jeux vidéo.

Lors du Summer Game Fest Live 2025, Night Street Games a dévoilé Last Flag, un jeu de tir en 5 vs 5 qui compte bien moderniser le mode Capture de Drapeau, avec une esthétique très 80's. Si vous ne connaissez pas le studio, c'est normal, il est tout jeune, mais vous avez sans doute déjà entendu son cofondateur. Night Street Games est fondé par Dan et Mac Reynolds, le premier étant chanteur, guitariste, claviériste et batteur d'Imagine Dragons, un groupe Pop américain bien connu des joueurs pour son titre Enemy, au générique de la série d'animation Arcane. Mac Reynolds, PDG et cofondateur de Night Street Games avec son frère, déclare :

Dan et moi, on a grandi en jouant à ce genre de jeu dans les bois, la nuit, avec des lampes torches, des potes... et beaucoup d'adrénaline. Last Flag, c'est notre façon de rendre hommage à la magie et à la simplicité de notre enfance. C'est un peu une sorte de cache-cache grandeur nature, faite par une équipe de développeurs exceptionnelle avec qui on a la chance de travailler.

Et voici ce qu'il faut savoir sur Last Flag :

Deux équipes. Deux drapeaux. Une chance d'entrer dans la légende. Imaginez un peu : ambiance seventies à fond, boule à facettes, du disco en boucle pour se mettre dans l'ambiance, une piste de danse qui brille et le brouhaha du public en délire. Le décor est planté. Last Flag est un shooter nerveux en 5vs5 qui oppose deux teams dans une arène rétro en plein air. L'objectif : planquer et voler le drapeau de l'adversaire, en prenant possession des points de contrôle. Les parties, intenses et dynamiques, durent moins de 20 minutes et sont ponctuées de retournements de situation spectaculaires, d'actions décisives et de victoires arrachées de justesse... tout orchestré par le charismatique et énigmatique maître de cérémonie : Victor Fex.

Personnages uniques, graphismes cartoonesques, ambiance rétro décalée, Last Flag rappelle déjà les belles heures de Team Fortress 2, espérons que le succès soit au rendez-vous. Il faudra être patient, Last Flag sortira en 2026 sur PC, des versions consoles sont également prévues. Une alpha sera organisée avant le lancement, les inscriptions sont ouvertes.

