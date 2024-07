Le Donjon de Naheulbeuk : Microids effectue une réussite critique qui va plaire aux collectionneurs

En 2021, Artefacts Studio et Dear Villagers lançaient Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, un RPG adaptant l'univers humoristique de John Lang. Il est désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et a eu droit à une sortie physique pour sa Chicken Edition, du moins sur les consoles de Sony et Nintendo. Le 15 novembre dernier, un jeu de stratégie baptisé Le Maître du Donjon de Naheulbeuk est paru sur PC (Steam) et verra le jour sur PS5, Xbox Series X|S et Switch ce mardi 9 juillet au format numérique. C'est à l'approche de ce lancement que Microids annonce avoir signé un partenariat avec Dear Villagers pour distribuer à l'international des versions physiques de Le Maître du Donjon de Naheulbeuk et Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, dont le contenu reste à définir, mais qui contiendront quelques bonus. Il y aura d'un côté une édition limitée du plus récent titre et de l'autre un pack regroupant les deux. Les plateformes n'ont toutefois pas été spécifiées, mais compte tenu des récentes sorties du côté de Microids, il se pourrait bien que les consoles de Microsoft soient encore exclues.

Voici ce qu'a déclaré Julien Renzaho, VP Business Development & Sales chez Microids :

Nous sommes ravis de collaborer avec Dear Villagers pour apporter ces titres exceptionnels aux joueurs sous forme physique. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des partenariats fructueux de Microids avec des acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo.

Vous trouverez par ailleurs ci-dessous des résumés de ce que proposent ces deux jeux.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est un jeu de rôle tactique au tour par tour plein de charme, d'humour et de chaos ! À la tête d'une troupe de héros improbables, les joueurs se lanceront dans une aventure épique à travers le terrible donjon de Naheulbeuk, utilisant à la fois la force et l'intelligence pour surmonter les pires obstacles que le seigneur maléfique Zangdar a à leur opposer. Le Maître du Donjon de Naheulbeuk Un donjon en danger ! Construisez, gérez et défendez votre donjon dans l'univers satirique heroic fantasy du Donjon de Naheulbeuk. D'un établissement douteux à un repaire tristement célèbre. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez... Incarnez Reivax le demi-gobelin servile (ou pas) intendant du Donjon de Naheulbeuk. Des années avant l'incursion des intrépides aventuriers, vous devez construire, développer et peupler la tour bancale de Naheulbeuk. Mais avant tout, tâchez de ne pas contrarier votre maître, le maléfique sorcier Zangdar.

Si Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre vous intéresse, la Chicken Edition est en vente au prix de 14,99 € sur PS5 via Amazon et à la Fnac.