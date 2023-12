Den of Wolves : Le studio 10 Chambers annonce l’héritier de la série Payday

La réception mitigée de Payday 3 a laissé un vide béant dans la catégorie des TPS coopératifs. Un trou dans lequel compte bien s’engouffrer Den of Wolves de 10 Chambers, connu jusque-là pour le très exigeant GTFO. Le studio suédois est à vrai dire le plus légitime pour prendre la relève de la série Payday. Ses fondateurs sont des vétérans de l’industrie ayant déjà travaillé sur Payday : The Heist et Payday 2.

Les braquages n’ont aucun secret pour eux et c’est pour cela que les développeurs ont décidé de muscler leur jeu en imaginant un tout nouveau contexte autour de l’action. Den of Wolves se déroule dans la ville fictive de Midway City, dans un futur proche où la mégalopole est devenue une zone échappant à toute loi. Dans cet univers, l’IA est un outil destiné au piratage informatique. La transmission et le stockage d’information est donc cruciale désormais. C’est ici que votre personnage intervient. En tant que nouvel entrepreneur du crime, il vous revient de tisser votre réseau et d’accepter des missions d’espionnage industriel, de sabotage, voire d’assassinat.

La direction artistique très sombre de Den of Wolves le met clairement dans une autre catégorie que les jeux dont il s’inspire. Il faut également s’attendre à ce que les braquages eux-mêmes n’aient pas vraiment la même allure que ceux que nous connaissons déjà. Ce dont nous pouvons être sûrs en revanche, c’est que Den of Wolves a un boulevard pour pouvoir s’imposer. 10 Chambers semble d’ailleurs en être conscient puisqu’il compte s’ouvrir à un public bien plus vaste que celui auquel il est habitué. Le titre promet d’être plus accessible que GTFO. Plus important encore, Den of Wolves prévoit de sortir sur console en plus sa sortie sur PC, précédée par une période d’accès anticipé. Affaire à suivre puisque pour l’instant aucune plateforme n’a été précisée, pas plus qu’une date de sortie.