Légendes Pokémon : Arceus, 13 minutes de gameplay commenté diffusées en guise de récapitulatif

La communication autour de Légendes Pokémon : Arceus est forcément active à deux semaines de son lancement sur Switch et nous avons ainsi pu découvrir une vidéo en japonais faisant le point sur le jeu, en plus de diverses publicités. C'est désormais au tour du reste du monde d'avoir droit à son aperçu de gameplay récapitulant tout ce que veulent bien dévoiler The Pokémon Company et Game Freak avant la sortie, avec pas moins de 13 minutes de jeu commentées.

Outre les redites d'informations déjà évoquées dans nos précédents articles, nous apprenons tout de même deux trois détails supplémentaires, tels que le nom d'une des zones, les Plaines Obsidiennes, ou encore le fait que notre personnage perdra connaissance s'il subit trop de dégâts et perdra alors certains objets. La récolte de ressources pour le crafting aidée par nos Pokémon, la complétion du Pokédex avec un système de rang, l'utilisation et le changement à la volée de montures, le système de missions et quêtes, le hub qu'est Rusti-Cité sont également montrés. C'est d'ailleurs là qu'un Étal d'Échanges permettra comme son nom l'indique d'échanger nos créatures avec d'autres joueurs.

Le déroulement des combats est également bien montré, prenant la forme d'un tour par tour conditionnel avec l'ordre d'action affiché à la droite de l'écran et deux styles d'attaques, Puissant et Rapide, pour certaines techniques. Les Pokémon enragés aux yeux rouges se nommeront eux Barons (Alpha en anglais) et constitueront un défi plus important que la moyenne, tandis que les Monarques servant de boss devront être apaisés avant qu'un combat « classique » ne puisse être enclenché.

La Maison du Textile sera sinon le lieu pour personnaliser notre look en achetant de nombreux vêtements avec un choix plus varié que jamais, tandis qu'Art Capillaire servira à changer de coupe et couleur de cheveux, et même l'apparence de nos sourcils ! D'autres éléments plus subtils peuvent eux être devinés, comme le fait de pouvoir changer l'orientation de la caméra pendant un combat et la distribution automatique de l'XP à tous nos Pokémon à la suite d'une capture ou d'un affrontement.

Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier sur Switch et peut être précommandé sur Amazon au prix de 44,99 €.

