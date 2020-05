LEGO Ninjago, Le Film : Le Jeu Vidéo gratuit sur PC, PS4 et Xbox One, foncez !

Si le confinement est officiellement terminé (croisons les doigts) en France, nous allons encore avoir bien des occasions de rester chez nous ces prochains mois. C'est donc avec intérêt que nous accueillons encore des jeux offerts par les éditeurs de jeux vidéo.

Au tour de Warner Bros. Interactive Entertainment de nous gâter avec un jeu gratuit qui va plaire aux petits et grands : LEGO Ninjago, Le Film : Le Jeu Vidéo. Le titre de TT Games de 2017 reprend le concept du long-métrage pour y apposer les codes et l'humour de la série de jeux à succès.

LEGO Ninjago : Le Film 14,2 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 14,2€. Révélez le ninja qui est en vous grâce au tout nouveau jeu LEGO Ninjago, Le Film : Le Jeu Vidéo ! Incarnez vos ninjas préférés, Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya et Maître Wu afin de protéger Ninjago du maléfique Lord Garmadon et de son armée de requins. Maîtrisez l'art de l'Agilité du ninja : courez sur les murs, bondissez dans les airs et affrontez les ennemis de Ninjago pour progresser et améliorer vos techniques de combat de ninja. Seul LEGO Ninjago, Le Film : Le Jeu Vidéo vous permet de plonger au cœur de l'histoire dans huit lieux bourrés d'action, proposant chacun son propre Dojo des défis. Et avec les Cartes de bataille, lancez-vous en famille et entre amis dans des compétitions jusqu'à quatre joueurs !

N'hésitez pas à ajouter cette expérience hautement sympathique à votre catalogue : elle est disponible en téléchargement définitif sur PS4, Xbox One et PC via Steam jusqu'au 22 mai à 8h59. Sur Switch en revanche, rien n'est prévu.