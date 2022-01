LIVE Consoles portables Windows : Kesako ? Le point sur cette « nouvelle » façon de jouer à ses jeux PC !

Depuis 5 ans, une révolution discrète se fait avec l'apparition d'un nouveau concept, les consoles portables Windows. Véritables petits PC gamer, elles permettent de jouer à ses jeux PC (Steam, Epic Games Store, GOG ou autres) avec de très bonnes performances et surtout sans les limitations que connaissent les portages sur des appareils nomades (si vous pensez à la Switch, tapez dans vos mains). Surprenantes, de plus en plus puissantes, elles restaient un peu dans l'ombre, car issues de constructeurs chinois n'ayant pas pignon sur rue en Occident, mais l'arrivée de Valve dans la course a attiré l'attention de tous les gamers sur cette nouvelle façon de jouer à ses jeux PC.

À la rédaction, nous avons en mains un modèle issu des trois principaux constructeurs et nous avons déjà proposé, sur notre chaîne YouTube, un live pour la présentation et nos impressions pour chacune d'entre elles. Vous pouvez ainsi découvrir nos avis sur la GPD Win 3 (Intel i7 1195G7 5,5"), la Ayaneo 2021 (Ryzen 4500U 7") et la plus grosse et performante du moment, la oneXplayer AMD (Ryzen 7 5700U 8,4"). Nous vous proposerons d'ailleurs bientôt les versions écrites des tests. D'autres machines vont aussi arriver au bureau quand elles seront disponibles et la première sera la oneXplayer Mini (Intel i7-1195G7 avec écran 7") qui est déjà en route.

Par conséquent, il nous a semblé judicieux de faire un point sur ce qui existe aujourd'hui et ce qui est attendu demain pour savoir quoi acheter et si c'est bien le moment. Ce live est là pour vous permettre, en plus de recevoir les infos, de participer et poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur le sujet.

Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 28 janvier 2022 à 21h00 sur notre chaîne YouTube. Si jamais vous êtes déjà convaincu, voici un lien pour obtenir 25 $ de remise sur la oneXplayer.