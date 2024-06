Lords of the Fallen : une suite annoncée, mais les joueurs PC vont râler

L'année dernière, CI Games et son studio de développement Hexworks ont lancé Lords of the Fallen. Oui, c'est le même titre que l'Action-RPG de 2014, qui avait été développé par Deck 13, mais ce nouvel opus fait bien mieux, les amateurs de Souls-like ont été conquis et le jeu s'est rapidement vendu à plus d'un million d'exemplaires.

Les studios ont publié plusieurs mises à jour gratuites, mais il est temps de passer à autre chose. Dans un communiqué publié sur le site Bankier.pl, CI Games annonce avoir signé un partenariat d'édition avec Epic Games pour la suite de Lords of the Fallen. Le titre, pour l'instant connu sous le nom de code Project 3, sera donc exclusif à l'Epic Games Store sur PC, mais il est également attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. CI Games précise quand même qu'il conserve les droits sur la franchise.

Il faudra être patient avant de mettre les mains sur ce nouvel Action-RPG dans un univers de dark fantasy, la suite de Lords of the Fallen est attendue en 2026. D'ici là, vous pouvez retrouver le précédent volet contre 29,80 € sur Amazon.