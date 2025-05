Mario Kart World était initialement un jeu Switch au concept clair depuis le top départ

Le lancement de la Switch 2 est imminent et en guise de première grosse exclusivité pour ce changement de génération, c'est donc Mario Kart World qui va ouvrir le bal. Nintendo l'a présenté comme il se doit lors d'un Direct lui étant entièrement dédié en avril, donnant lieu à pas mal de visuels et détails en tout genre à destination du grand public, bien qu'une grande partie des informations avaient déjà pu être dénichées par les plus observateurs. Cette semaine, c'est au détour d'une longue interview en quatre parties que la parole a été donnée aux développeurs, l'occasion d'en apprendre notamment bien plus sur la genèse du projet. Nous ne pouvons que vous inviter à tout lire, surtout qu'il y a une traduction française. Compte tenu de la durée de son développement, ce n'est finalement pas si étonnant que son tarif soit si élevé, même si cela ne retire en rien l'abus de le faire payer 89,99 € en physique.

Le producteur de Mario Kart World, Kosuke Yabuki, a ainsi déclaré que des prototypes ont été conçus dès mars 2017, soit avant même le lancement de Mario Kart 8 Deluxe le 28 avril, avant que le projet ne démarre réellement à la fin de cette même année. Oui, le développement a littéralement pris plus de 7 ans ! Ayant l'impression que la formule classique avait été perfectionnée, l'idée d'un vaste monde interconnecté avec une carte est donc venue. Nous avons d'ailleurs un aperçu de concept arts la montrant et il semble qu'avoir un grand pont faisant penser au Golden Gate de San Francisco était une idée récurrente.

Quant à son intitulé, il s'est donc vite imposé :

Si l'idée avait été d'ajouter simplement de nouveaux circuits, je pense que nous l'aurions appelé Mario Kart 9. Mais cette fois, notre approche était différente. Nous voulions que la série passe au niveau supérieur. Nous avons donc décidé de laisser tomber la numérotation et de partir sur un tout nouveau titre, Mario Kart World. Nous avions donc déjà ajouté « MARIO KART WORLD » aux dessins préparatoires dès les toutes premières étapes du développement. - Kosuke Yabuki

Compte tenu d'un autre exemple de licence de Nintendo ayant délaissé la numérotation, à savoir les Mario Party, il semble peu probable qu'elle revienne un jour.

Cette durée n'est pas si étonnante puisque les développeurs ont littéralement tout rebâti de A à Z, jusqu'aux outils utilisés, comme indiqué par le directeur de la programmation, Kenta Sato. Quant au nombre de pilotes par course, doublé pour passer à 24, cela a été décidé assez tôt pour coller au monde ouvert et conserver l'impression de batailler pour le podium même si une partie des joueurs est dispersée. Mais cela n'a pas été facile, surtout que nous apprenons que Mario Kart World aurait à l'origine dû être un jeu Switch et non pas Switch 2 !

À l'époque, nous étions en train de développer Mario Kart World pour Nintendo Switch et analysions d'un point de vue pragmatique et posé de programmation, il serait possible d'intégrer 24 joueurs. Dans le développement de jeux, on finalise d'abord la création des différents éléments avant de les optimiser pour qu'ils tournent sur la console. Mais en essayant d'intégrer 24 joueurs, nous avons dû optimiser le traitement de toutes sortes d'opérations dès le départ, à mesure qu'elles étaient créées. Quand nous développions le jeu pour la Nintendo Switch, il nous était difficile d'intégrer tout ce que nous voulions, nous avons donc toujours eu conscience de ce à quoi nous devions renoncer en contrepartie. Nous avons parlé entre autres de réduire un peu la palette graphique, de diminuer la résolution et avons même envisagé de réduire le nombre d'images par secondes à 30 ips dans certains cas. La situation était compliquée. - Kenta Sato

Il était d'ailleurs important qu'un jeu de la série tourne à 60 fps avec du multijoueur sur écran partagé. La lumière au bout du tunnel est littéralement venue des DLC avec le Pass circuits additionnels, puisqu'ils ont permis de gagner du temps. Comme quoi, cette pratique n'est pas si mal quand elle n'est pas juste là pour profiter des joueurs.

Nous continuions à travailler, sans jamais nous décider à choisir ce qu'il nous faudrait abandonner. Au bout d'un moment, nous savions que ça allait devenir le bazar. Mais comme nous avions décidé de sortir le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, nous nous disions que cela nous laisserait un peu de temps en plus pour continuer le développement. C'est à ce moment-là que la question de faire passer le jeu sur Nintendo Switch 2 a été abordée et cela a soudain ouvert tout un tas de possibilités. Ça a vraiment été une lueur d'espoir. - Kosuke Yabuki

Mais ce n'est pas avant 2020 que la question a été abordée, ce qui signifie qu'il y a eu au moins deux ans de développement en pensant uniquement à une sortie sur Switch.

M. Yabuki a évoqué le sujet pour la première fois vers 2020. À l'époque, nous avions déjà une idée des spécifications attendues pour la console suivante, mais ce n'est qu'un peu plus tard que nous avons reçu des unités de développement fonctionnelles. Jusqu'alors, nous devions avancer sur le développement en nous basant sur des estimations prévisionnelles. Quand nous développions pour la Nintendo Switch, nous nous inquiétions souvent de réussir à trouver l'équilibre entre le planning et la performance. Bien sûr, les performances de la Switch sont suffisantes pour développer différents types de jeu, mais si nous avions inclus tout ce que nous voulions dans le monde immense de ce jeu, il n'aurait pas pu tourner à 60 ips et aurait souffert de baisses constantes dans la fréquence d'images. Je crois que beaucoup dans l'équipe s'inquiétaient et se demandaient si on y arriverait vraiment. Mais après avoir décidé de sortir le jeu sur Switch 2, nous nous attendions à voir toutes nos inquiétudes s'envoler d'un coup. Je me souviens avoir été ravi de découvrir que nous allions pouvoir nous exprimer encore plus qu'escompté à l'origine. - Kenta Sato

Compte tenu des limitations techniques de la Switch, les joueurs peuvent clairement être soulagés de la tournure prise par les évènements et cela explique évidemment pourquoi Mario Kart World est un titre de lancement de la Switch 2.

