Mario Strikers: Battle League Football, le gameplay de la future exclusivité Switch à l'honneur d'un nouveau trailer

L'univers de Mario va encore s'étendre avec un spin-off cette année, Mario Strikers: Battle League Football, successeur des épisodes sur GameCube et Wii. Il avait été confirmé lors d'un Nintendo Direct il y a quelques mois, et sera lancé le mois prochain : sa date de sortie approchant à grands pas, cela méritait bien une longue bande-annonce de présentation de son contenu.

Elle est pour le moment uniquement disponible en japonais, mais cela ne nous empêche pas de profiter de gameplay et d'idées générales. Tirs spéciaux, tacles, héros à l'apparence et aux statistiques personnalisables, possibilité de jouer jusqu'à 4 en local et 8 en ligne, formation de Clans de jusqu'à 20 joueurs pour accumuler un maximum des points et remporter les défis en ligne, tout y passe, pour le plaisir des yeux.

Si le concept vous intéresse, la date de sortie de Mario Strikers: Battle League Football, c'est toujours pour ce 10 juin 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

