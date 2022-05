Mario Strikers: Battle League Football montre à nouveau son gameplay dans un match commenté par Xavier Domergue

Parmi les exclusivités à venir sur Switch ces prochains mois, nous retrouvons un certain Mario Strikers: Battle League Football, qui fera donc renaître la licence débutée avec Mario Smash Football sur GameCube. Nintendo nous l'a présenté au détour d'une longue vidéo récemment et en remet une couche en ce début de semaine en diffusant un match dans son intégralité.

La subtilité de cette vidéo du jour, qui plaira sans doute aux footeux, c'est l'ajout de commentaires par Xavier Domergue, journaliste et commentateur sportif travaillant actuellement pour le groupe M6. Du reste, nous avons droit à une partie assez classique où certains éléments de gameplay sont utilisés, dont l'Hyper Frappe à la toute fin, un tir spécial bien puissant qui fait marquer 2 points. Vous noterez également la brièveté du match, ne durant que 4 minutes, en plus de se jouer sur un terrain relativement restreint en 5v5 (4 joueurs et un gardien par équipe). Et si jamais vous aviez raté l'information dans la précédente vidéo, seuls 10 personnages formeront le roster du jeu à son lancement, à savoir Mario, Luigi, Bowser, Peach, Harmonie, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Waluigi. Des artworks pour chacun d'eux sont visibles en page suivante.

Mario Strikers: Battle League Football est attendu le 10 juin sur Switch et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 47,49 €.