Marvel Future Revolution : l'impressionnant Action-RPG se lance sur iOS et Android en vidéo

Fort du succès de Marvel Future Fight, Netmarble ne lâche pas les super-héros et vient de lancer cette semaine Marvel Future Revolution, un nouveau jeu mobile officiel et disponible en free-to-play sur l'App Store et le Google Play Store. Pour accompagner ce lancement, voici une nouvelle bande-annonce :

Marvel Future Revolution propose de suivre une histoire originale inspirée de tous les comics, alors que plusieurs Terres convergent dans le Multivers, créant une Terre Primaire. Une nouvelle équipe de super-héros, Omega Flight, est formée pour sauver le monde, les joueurs ont déjà accès à Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, Star-Lord, Black Widow et Storm, avec tout un tas de costumes à débloquer pour créer plus de 400 millions de combinaisons cosmétiques différentes. L'aventure nous emmènera à New Stark City, l'Empire d'Hydra, Xandearth, Midgardia ou encore Sakaar afin de participer à des Missions Épiques, des Missions Secondaires, mais également des parties multijoueurs en Blitz, Special Operation ou Raids. Le gameplay reprend celui de Marvel Future Fight avec des déplacements libres et des attaques variées propres à chaque personnage, il faudra au moins ça pour battre Ultron, M.O.D.O.K., Yellowjacket et Thanos. Simon Sim, président de Netmarble US, commente :

Grâce à une technologie de pointe, à la relation de confiance que nous avons avec Marvel ainsi qu’à la vision commune que nous partageons, nous avons été en mesure d’améliorer l’expérience de jeu au plus haut niveau possible, de produire des graphismes incroyables et des batailles à grande échelle impressionnantes. Nous avons à coeur de faire les meilleurs jeux qui soient pour notre marque « Revolution ».La réponse que nous avons eue de la part de la communauté à travers le monde lors de la première annonce de Marvel Future Revolution fut unanime : nous répondons parfaitement aux attentes des fans.

Bill Rosemann, VP of Creative chez Marvel Games, rajoute :

Les équipes de Netmarble et de Marvel étaient déterminées à relever la barre encore plus haut et à offrir une expérience innovante aux joueurs du monde entier. Ensemble, nous avons plongé le plus profond possible dans l’univers des comics Marvel pour ainsi créer un vaste monde ouvert regorgeant de lieux emblématiques et de personnages bien connus des fans réinventés pour l’occasion.Dans le fond, nous sommes tous des fans de longue date de Marvel qui créent des jeux pour d’autres fans de Marvel. Lorsque vous combinez ce véritable amour de la licence avec des collaborateurs extrêmement qualifiés et courageux, c’est là que la magie opère.

Marvel Future Revolution est disponible dès maintenant sur iOS et Android, en free-to-play, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.