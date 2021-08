Marvel's Guardians of the Galaxy : un extrait d'une cinématique interactive avec Lady Hellbender diffusé

En plus de nous emmener prochainement au Wakanda dans Marvel's Avengers, Square Enix va nous proposer avant la fin d'année un voyage intergalactique dans Marvel's Guardians of the Galaxy au travers d'une aventure solo signée Eidos Montréal. Nous avions pu le découvrir pleinement au cours de l'E3 2021, avec notamment un passage faisant intervenir Lady Hellbender, la reine de Seknarf-9. Et justement, si vous vous demandiez ce qu'il se passe une fois le choix de lui vendre Groot ou Rocket effectué, voici la cinématique de son introduction.

Le directeur des cinématiques et animations Darryl Purdy d'Eidos Montréal, explique :

Lady Hellbender est un personnage Marvel récent très apprécié des fans, et nous voulions nous assurer que sa place dans notre univers des Gardiens reflète bien sa personnalité, sa profondeur et sa nature complexes que les fans s'attendent à retrouver. Et comme on instille de l'humour dans chaque aspect de notre jeu, ça nous donnait l'opportunité de contrer les attentes et d'introduire une dynamique inattendue entre elle et un certain Destructeur.

Avec plus de 6 heures de cinématiques interactives, nous devrions nous régaler ! Marvel's Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais aussi sur Switch dans une Cloud Version.

