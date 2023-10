Marvel's Spider-Man 2 : un mode très demandé confirmé, mais il faudra patienter

C'est aujourd'hui que sort Marvel's Spider-Man 2, le nouveau jeu d'action et d'aventure d'Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment. Un opus qui met en scène Peter Parker et Miles Morales à New-York pour affronter de nouveaux vilains, avec une quête principale et des missions secondaires en monde ouvert.

Un format qui ne perturbera pas les habitués du genre, et encore moins les joueurs qui ont apprécié le premier volet en 2018. Cependant, un mode manque à l'appel au jour du lancement, le New Game Plus. Un mode pourtant essentiel pour tous les joueurs qui veulent revivre l'aventure et surtout explorer l'environnement de fond en comble pour tout terminer à 100 %. Alors, Insomniac Games va-t-il le bouder ? Non, fort heureusement, le traitement sera le même que pour le premier volet, Marvel's Spider-Man 2 aura droit à son New Game Plus, mais plus tard, d'ici la fin de l'année. Une information confirmée par James Stevenson, directeur de la communication d'Insomniac Games sur Twitter/X.

Pour rappel, le jeu aura également droit à d'autres mises à jour dans les prochaines semaines, notamment pour rajouter des options d'accessibilité. Marvel's Spider-Man 2 est disponible exclusivement sur PlayStation 5, vous pouvez vous le procurer via notre guide d'achat : BON PLAN sur Marvel's Spider-Man 2 : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

