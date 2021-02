Marvel's Spider-Man Remastered : un patch 1.004 qui corrige un problème de Trophées et plus encore disponible

Certains se font une joie de faire ou refaire Marvel's Spider-Man Remastered, le portage PS5 du jeu d'Insomniac Games, uniquement vendu dans l'Ultimate Edition de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Mais même s'il ne s'agit que d'une version améliorée d'un titre existant, cela ne l'a pas empêché d'avoir quelques bugs, et donc d'avoir droit à des mises à jour.

C'est encore le cas aujourd'hui avec un utile patch 1.004, qui en plus de corriger quelques soucis de stabilité ou liés au Mode Photo, s'occupe de supprimer un problème empêchant de débloquer le Trophée Pouvoir et Responsabilité en New Game+.

Résolution d'un problème où le trophée « Pouvoir et responsabilité » ne se débloquait pas sous certaines conditions lors d'une partie New Game+.

Résolution de divers problèmes d'animation pendant le jeu et lors de l'utilisation du Mode Photo.

Résolution de divers problèmes liés à la sélection de la tenue lors de l'utilisation du Mode Photo.

Correction de divers problèmes de progression.

Résolution de divers problèmes audio.

Amélioration de la stabilité.

Si vous étiez victime de l'un ou l'autre de ces soucis, tout est désormais terminé.

