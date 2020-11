Marvel's Spider-Man Remastered : comparaisons vidéo du jeu PS5 avec l'original sur PS4

Marvel's Spider-Man Remastered ne sera pas qu'un portage bête et méchant avec trois nouveaux costumes et un visage retravaillé pour Peter Parker. Il bénéficiera de nombreuses optimisations techniques pensées pour la PS5, avec du ray tracing, des conditions météo inédites, des modèles et textures améliorés, et deux modes d'affichage pour jouer en 4K ou à 60 fps.

Seuls de rares extraits officiels nous avaient permis de juger la remastérisation jusqu'à présent, mais alors que la PlayStation 5 sort officiellement aujourd'hui dans 7 pays, les premières comparaisons vidéo avec l'original commencent à pleuvoir. IGN a ainsi comparé du gameplay de Marvel's Spider-Man sur PS4 Pro avec le portage PS5, en sortant notamment le détecteur de framerate, tout comme NX Gamer. Tom Warren de The Verge s'est lui plutôt intéressé aux différences entre le Mode Fidélité en 4K et le Mode Performance à 60 fps, avec de longues séquences de jeu à la clé. Le résultat est sans appel : les nouveautés sont clairement visibles quand elles sont montrées à côté de la version PS4, qui n'a pas à rougir de ses performances techniques.

