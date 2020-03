Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, 5 costumes gratuits pour les Marvel Knights et Deadpool dévoilés

Dans tout juste une semaine, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order va enfin clôturer son Season Pass avec l'arrivée du troisième DLC intitulé Fantastic Four: Shadow of Doom le 26 mars, dont nous avions pu découvrir une illustration bien classe il y a tout juste un mois. Mais avant ça, la prochaine mise à jour gratuite va apporter un lot de nouveaux costumes pour cinq personnages.

Les heureux élus ne sont autres que les Marvel Knights et Deadpool, qui auront donc droit aux tenues suivantes :

Il y a donc un peu de tout en termes de références aux comics, entre costumes classiques et modernes revenant régulièrement, et ceux ayant fait une apparition plus éphémère. C'est le cas avec la mini-série de Miller et Romita Jr. datant de 1993 pour le justicier aveugle, et l'arc plus récent des X-Men paru en 2013 pour l'anti-héros blagueur. Reste à voir si d'autres ajouts du genre sont encore prévus ces prochains mois ou si le support va s'arrêter net une fois le DLC sorti.

Lire aussi : TEST de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, un joyeux bazar entre super-héros