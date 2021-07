Mary Skelter Finale : la version occidentale du Dungeon Crawler prend date en vidéo, une édition spéciale bien fournie au programme

Ces dernières heures, Idea Factory International a tenu un Summer Online Festival riche en annonces de localisations de jeux pour l'Occident et dates de sortie. C'est donc à cette occasion que nous avons eu des nouvelles de Mary Skelter Finale, dont nous savions seulement qu'il débarquerait cet automne depuis la New Game+ Expo en mars dernier. Vous pouvez d'ailleurs voir la cinématique d'introduction qui avait alors été partagée en fin d'article. En premier lieu, c'est donc une bande-annonce bien complète qui vient nous renseigner sur ce dernier épisode de la trilogie de la licence de Dungeon Crawler de Compile Heart débutée en 2016 sur PS Vita avec Mary Skelter: Nightmares et qui a été poursuivie sur PS4 en 2018 avec Mary Skelter 2 ainsi qu'un remaster du premier épisode, avant une sortie sur Switch l'année suivante.

Dans Mary Skelter Finale, disponible au Japon depuis la fin 2020, nous suivrons cette fois six groupes différents avec la possibilité de passer de l'un à l'autre à tout moment, pour résoudre des puzzles au sein des donjons et combattre les Nightmares, en plus de pouvoir découvrir les relations entre les membres. Nous retrouverons évidemment Jack et les Blood Maidens, qui ont été séparés par un groupe d'antagonistes appelé Massacre Pink.

Groupe de Jack : Otsuu, Little Mermaid, Miko, Mamoru, Hikari et Michiru.

Groupe de Mary : Mary, Charlotte, Alice, Chiaki et Gatou.

Groupe de Clara : Gretel, Hameln, Sukui et Kaede.

Groupe de Toh : Snow White, Kaguya, Jabberwock, Towa et Haru.

Groupe de Red Riding Hood : Thumbelina, Cinderella et Kunai.

Groupe de Pyre : Rapunzel, Sleeping Beauty, Takumi et Itsuki.

Et comme vous pouvez également le constater, le visual novel Mary Skelter Locked up in love sera également inclus. En revanche, il faudra une fois de plus se contenter de textes en anglais, le dual audio étant lui bien présent, permettant de choisir entre la langue de Shakespear et le japonais.

Si vous n'avez jamais touché aux précédents jeux de la licence, mais êtes tout de même intéressés, les scènes de Mary Skelter: Nightmares et Mary Skelter 2 seront réunies sous un menu Before Story permettant de voir l'intégralité des scènes de ces deux titres, séparées entre le contenu principal et secondaire. Le seul manque à ce bonus est l'absence de doublage, mais c'est tout de même déjà fort généreux.

Mary Skelter Finale sortira donc le 30 septembre 2021 en Amérique du Nord et le 1er octobre en Europe sur PS4 et Switch aussi bien en boîte qu'en dématérialisé, et il aura droit à une édition spéciale en vente 104,99 $ sur l'IFI's Online Store nord-américain. Pour le moment, la boutique européenne n'affiche rien de nouveau à ce sujet. Voici son contenu :

Mary Skelter Finale sur PS4 ou Switch ;

Boîte collector ;

Boîtier métallique ;

Artbook à couverture rigide ;

L'OST sur 3 CD avec 78 pistes des trois jeux de la trilogie (des extraits sont disponibles dans la vidéo ci-dessous) ;

Un coffret avec les trois romans avec couverture rigide ;

Une carte à collectionner exclusive.

Des visuels des personnages et de l'édition spéciale sont à retrouver en page suivante. Vous pouvez précommander Mary Skelter Finale sur Amazon au prix de 57,57 € sur PS4 et 56,56 € sur Switch (le gestionnaire produit a visiblement de l'humour).