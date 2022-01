Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 1) : Mario Kart 8 Deluxe roule sur le classement

2021 est désormais définitivement derrière nous, place désormais à une nouvelle année, et à 52 semaines où le S.E.L.L. partagera le classement des jeux vidéo les plus vendus en France. Mais même si l'année change, les jeux restent les mêmes, et ce premier classement hebdomadaire de 2022 n'a rien d'une surprise.

Mario Kart 8 Deluxe est en tête des ventes, suivi par Mario Party Superstars et Animal Crossing: New Horizons. Pokémon Diamant Étincelant est quatrième, tandis que Ratchet & Clank: Rift Apart est de retour dans le classement à la cinquième place, sortant au passage FIFA 22, grand absent de ce début d'année.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 janvier 2022 :