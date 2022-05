Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 17) : le sport revient sur Switch

La semaine recommence, et le S.E.L.L. partage comme à son habitude le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus ces derniers temps en France. Avec le soleil qui pointe le bout de son nez, les joueurs sont plus motivés que jamais à retrouver leur summer body et c'est Nintendo Switch Sports, successeur du cultissime Wii Sports, qui se hisse en tête des ventes.

Nous retrouvons juste derrière lui Horizon Forbidden West, dans sa version PlayStation 5, tandis que Kirby et le monde oublié se place sur la troisième marche du podium cette semaine. Enfin, Mario Kart 8 Deluxe et Légendes Pokémon : Arceus terminent ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 avril 2022 :