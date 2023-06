Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 23) : le Diable enfin plus fort que Zelda

Le S.E.L.L. est de retour, nous pas pour nous jouer un mauvais tour, mais bien pour dévoiler comme chaque lundi le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et c'est une semaine un peu particulière, car un énorme titre s'invite en force dans le top 5.

Diablo IV se hisse directement à la première place dans sa version PS5, détrônant enfin The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui se retrouve à la seconde place. Et Diablo IV est également présent aux troisième et quatrième places sur Xbox et PS4 dans ses versions cross-gen, tandis que Call of Duty: Modern Warfare II se réinvite dans le classement, à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 10 juin 2023 :